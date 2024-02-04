Александрова уступила в финале теннисного турнира в Австрии

Россиянка взяла только пять геймов в финальном матче против представительницы Латвии Елены Остапенко

ТАСС, 4 февраля. Россиянка Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Остапенко, посеянной на турнире под первым номером. У Александровой был второй номер посева. Остапенко выиграла второй титул в сезоне, в январе она обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале турнира WTA в австралийской Аделаиде.

Александровой 29 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA и является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Остапенко 26 лет, она располагается на 12-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсменки теперь восемь побед на турнирах WTA. В 2017 году она выиграла Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Фонд соревнований - более $922 тыс. В прошлом году обладательницей трофея стала россиянка Анастасия Потапова, в этом сезоне она проиграла в четвертьфинале Александровой. Из представительниц России турнир также выигрывали Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006) и Анастасия Павлюченкова (2015).