Чесноков считает, что теннисистка Шнайдер обладает феноменальным талантом

Россиянка Диана Шнайдер в воскресенье завоевала первый титул под эгидой Женской теннисной ассоциации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер является феноменально талантливым игроком. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье 19-летняя Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь в финале соревнований в городе Хуахин (Таиланд), завоевав первый титул под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере.

"Шнайдер сейчас играет очень хорошо, она одержала очень уверенную победу на турнире. Я некоторое время с ней работал и могу сказать, что она очень способная, у нее феноменальный талант. Она очень грамотно играет, хорошо направляет мяч, но у нее есть проблемы с физической подготовкой. Когда ее разводят по углам, она часто не успевает", - сказал Чесноков.

"Здорово, что она выиграла турнир, первый титул всегда дорог каждому игроку. Когда я впервые выиграл титул, я был под очень большим впечатлением", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Хуахине проходит на покрытии "хард". Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более $267 тыс. Шнайдер стала первой россиянкой, которая выиграла данный турнир.