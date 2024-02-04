Ватутин рассказал о повторяющихся ошибках ЦСКА в текущем сезоне Единой лиги ВТБ

Московская команда в воскресенье на домашней площадке уступила казанскому УНИКСу

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА часто не могут удержать преимущество в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ текущего сезона, так как позволяют себе расслабляться по ходу игр. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В воскресенье ЦСКА дома проиграл казанскому УНИКСу со счетом 73:83.

"Увы, в нашей игре в нынешнем сезоне есть повторяющиеся ошибки, мы зачастую не можем удерживать преимущество, позволяем себе расслабляться по ходу игр, есть и другие нюансы, - отметил Ватутин. - Однако проблемы в игре есть у всех команд, но ЦСКА завершил первый круг на первом месте. Впереди игра в Перми, после чего в чемпионате будет длительная пауза, и ее мы должны провести максимально продуктивно и сделать работу над ошибками. Самая сложная часть сезона впереди".

"Поздравляю УНИКС с уверенной победой. Сегодня на игре была великолепная атмосфера, за что огромное спасибо болельщикам, в том числе приехавшим из Казани. Кто-то скажет, что матч не был слишком важен с турнирной точки зрения, но это не умаляет победы УНИКСа, они заслужили успех своей игрой и страстью. Великолепно сыграл Дмитрий Кулагин, такие впечатляющие перфомансы важны для лиги в целом, в турнире должны быть максимально много героев и лидеров", - добавил собеседник агентства.

ЦСКА потерпел четвертое поражение в 26 матчах первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы лидируют в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, на счету команды 20 побед и 6 поражений.