Футболист "Монако" Головин рассказал, как пообщался с Кузяевым на игре с "Гавром"

В воскресенье матч чемпионата Франции между командами закончился со счетом 1:1

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин перекинулся парой фраз с соотечественником Далером Кузяевым, выступающим за "Гавр", по ходу матча чемпионата Франции между их командами. Об этом Головин рассказал ТАСС.

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Монако" дома сыграл с "Гавром" вничью 1:1. Головин провел полный матч и не отметился результативными действиями, Кузяев также не сумел отличиться и был заменен на 88-й минуте.

"Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороны. Можно сказать, что чем-то эти две игры оказались похожи. - сказал Головин. - И тогда, и сегодня мы имели больше моментов, много атаковали и созидали, вполне можно было забивать еще. Должны были еще до перерыва открывать счет".

"Во втором тайме все-таки забили, но практически тут же ошиблись при стандарте. Считаю, наиграли на большее, чем на ничью, но в итоге 1:1. Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться", - добавил Головин.

В следующем туре "Монако" 11 февраля в гостях встретится с "Ниццей", "Гавр" в этот же день примет "Ренн".