Тарпищев назвал закономерной победу Остапенко над Александровой в финале турнира в Австрии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в финальном матче уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 2:6, 3:6

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представительница Латвии Елена Остапенко одержала закономерную победу над россиянкой Екатериной Александровой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Остапенко

"Остапенко прилично играет. Я ей, кстати, теоретически помогал, когда она маленькой была. Когда она в форме, то играет быстро, размашисто и хлестко. Она была фаворитом в матче с Александровой, ее победа закономерна", - сказал Тарпищев.

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Фонд соревнований - более $922 тыс.