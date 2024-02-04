Власти Гонконга потребовали объяснений из-за отсутствия Месси на поле

Аргентинский нападающий не сыграл в товарищеском матче между американским клубом "Интер Майами" и гонконгской командой Hong Kong XI

ГОНКОНГ, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Гонконга потребовало от организаторов товарищеского матча между американским клубом "Интер Майами" и гонконгской командой Hong Kong XI объяснить отсутствие на поле аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства Гонконга.

Товарищеский матч состоялся в воскресенье в Гонконге, он завершился победой американской команды со счетом 4:1. На матче присутствовали свыше 38 тыс. болельщиков. Как сообщает гонконгская радиостанция RTHK, многие из них были разочарованы отсутствием Месси на поле. Радиостанция также отмечает, что некоторые фанаты скандировали с трибун "Мы хотим Месси" и "Верните деньги".

"Что касается того, что Месси не играл в матче сегодня, то правительство, а также все футбольные фанаты крайне расстроены этим решением организатора. Организатор должен дать пояснения всем футбольным фанатам", - сказано в заявлении.

"Комитет по крупным спортивным мероприятиям может предпринять последующие действия в отношении организатора в соответствии с положениями и условиями [контракта], которые включают в себя сокращение суммы финансирования из-за того, что Месси не участвовал в матче", - отмечается в сообщении властей.

По данным правительства Гонконга, на проведение матча был выделен грант в 15 млн гонконгских долларов (около 1,9 млн долларов США), еще 1 млн гонконгских долларов (около 128 тыс. долларов США) был передан стадиону.

Игроки клуба "Интер Майами" прибыли в Гонконг в пятницу. В субботу состоялась тренировка клуба, в которой Месси принимал участие.