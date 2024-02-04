Тренер "Интер Майами" сообщил, что Месси не вышел на поле в Гонконге из-за риска травмы

По словам Херардо Мартино, у аргентинского футболиста воспаление подколенных сухожилий, его состояние не улучшается уже много дней

ГОНКОНГ, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер американского футбольного клуба "Интер Майами" Херардо Мартино объяснил неучастие Лионеля Месси в товарищеском матче в Гонконге высоким риском получить травму. Об этом он заявил на пресс-конференции после игры.

"Нам понравилось сегодня на стадионе, и мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Луиса Суареса и Лионеля Месси", - приводит слова тренера гонконгская газета South China Morning Post. "Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем", - указал Мартино.

"Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести его на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким", - заверил он журналистов.

По его словам, медики оценивали состояние Месси каждый день, он даже принял участие в тренировке в субботу. Как отметил Мартино, решение оставить аргентинца на скамейке было принято накануне утром, поэтому заранее уведомить фанатов об отсутствии Месси было невозможно.

Как отметил тренер клуба, у Месси воспаление подколенных сухожилий. Тренерский штаб ожидает улучшения его состояния, однако оно не меняется уже много дней. Мартино подчеркнул, что "Интер Майами" не мог рисковать здоровьем игроков из-за обязательств перед Главной футбольной лигой, сезон в которой клуб открывает 22 февраля.

Товарищеский матч "Интер Майами" с командой Hong Kong XI состоялся в воскресенье в Гонконге, он завершился победой американской команды со счетом 4:1. На матче присутствовали свыше 38 тыс. болельщиков. Как сообщает гонконгская радиостанция RTHK, многие из них были разочарованы отсутствием Месси на поле. Радиостанция также отмечает, что некоторые фанаты скандировали с трибун "Мы хотим Месси" и "Верните деньги".