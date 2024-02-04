СМИ: по контракту Месси должен был играть в матче в Гонконге 45 минут

Аргентинский нападающий "Интер Майами" не принял участия в товарищеской встрече, как рассказал главный тренер команды Херардо Мартино, Месси не сыграл из-за высокого риска получения травмы

ГОНКОНГ, 4 февраля. /ТАСС/. По условиям контракта об организации товарищеского матча между "Интер Майами" и Hong Kong XI нападающий американского клуба Лионель Месси должен был играть на поле по меньшей мере 45 минут. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как заявил собеседник издания, условия контракта предусматривали, что "Месси будет играть как минимум 45 минут, если не будет болен или травмирован".

Другой источник газеты сообщил о том, что правительству Гонконга еще утром сообщили, что Месси будет играть в качестве капитана команды. Уже во время матча, на котором присутствовал глава администрации Гонконга Джон Ли, организаторы сообщили, что Месси травмирован. Представители правительства города попросили, чтобы аргентинец вышел на поле хотя бы во время церемонии награждения и "объяснился парой слов", однако этого также не произошло.

Товарищеский матч "Интер Майами" с командой Hong Kong XI состоялся в воскресенье в Гонконге, он завершился победой американской команды со счетом 4:1. На матче присутствовали свыше 38 тыс. болельщиков. Как сообщает гонконгская радиостанция RTHK, многие из них были разочарованы отсутствием Месси на поле. Радиостанция также отмечает, что некоторые фанаты скандировали с трибун "Мы хотим Месси" и "Верните деньги".

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино объяснил отсутствие Месси высоким риском получения травмы. Как отметил специалист, у аргентинского нападающего уже несколько дней наблюдается воспаление подколенных сухожилий.

Правительство Гонконга в своем официальном заявлении после матча потребовало от организаторов объяснений. Кроме того, власти пригрозили сокращением финансирования мероприятия - на проведение матча был выделен грант в 15 млн гонконгских долларов (около 1,9 млн долларов США), еще 1 млн гонконгских долларов (около 128 тыс. долларов США) был передан стадиону.