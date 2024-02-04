Тренер ЦСКА рассказал, почему армейцы давно не меняют вратаря в овертайме

По словам Равиля Якубова, сейчас у команды не то состояние, чтобы играть таким образом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб московского ЦСКА уже давно не меняет вратаря на дополнительного полевого игрока в овертаймах матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, поскольку у команды не то состояние, чтобы так играть. Об этом журналистам рассказал старший тренер армейцев Равиль Якубов.

ЦСКА в воскресенье дома уступил "Автомобилисту" по буллитам со счетом 4:5. Еще с прошлого сезона в ЦСКА практиковали в овертайме смену вратаря на полевого игрока.

"Мы не планировали, давно это не делали, просто сейчас не то состояние у команды, чтобы так играть, - сказал Якубов. - Очень плохо начали игру. Спасибо команде, что в третьем периоде собрались, практически вытащили игру. Мы настраивали команду на начало игры, специально поставили звено [Владислава] Каменева первым, чтобы они почувствовали роль лидера, взяли на себя ответственность. Хорошо, что в третьем ребята собрались и начали показывать тот хоккей, который нужен".

Якубов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Федорова, который в последний раз присутствовал на скамейке 21 января в Нижнем Новгороде. "Мы разговариваем с ним по телефону, больше по нашим внутренним делам. Спрашиваю его, как здоровье, отвечает, что вроде получше, но говорит с одышкой. Но он не хочет показывать свою слабость. Он сильный человек, самостоятельно справляется с этой болезнью", - отметил Якубов.

Старший тренер ЦСКА признался, что команда отдельно не тренирует буллиты. "Мы практически над буллитами не работаем, ребята могут оставаться заниматься ими самостоятельно. У нас задача - подготовить команду в плей-офф, а на кого мы попадем, это уже не важно", - сказал он.