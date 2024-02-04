Нападающий ЦСКА Мингачев рассказал, что старается уделять буллитам время на тренировках

Армейцы в воскресенье проиграли "Автомобилисту" в серии буллитов

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист московского ЦСКА Тахир Мингачев старается по возможности уделять на тренировках время отработке буллитов. Об этом он рассказал ТАСС.

ЦСКА в воскресенье дома уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" по буллитам со счетом 4:5, армейцы при этом не забили ни одного буллита.

"Я лично уделяю на тренировках время буллитам, когда остается время. Мне кажется, это больше мастерство игрока. Если что-то не получилось, то вратарь переигрывает соперника", - сказал Мингачев.

22-летний форвард стал автором одной из заброшенных шайб. "На входе в зону здорово с ребятами перепаснулись. Виталий Абрамов дал пас, и мне осталось с ходу попасть по воротам. Хорошо, что вратарь не дотянулся", - рассказал он о моменте с голом.

Мингачев также поделился впечатлением о сопернике: "Быстрый, давящий, играет в свою игру. Мы тоже стараемся играть так, вовремя догнали, забили свои голы. Видимо, "Автомобилист" обозлился после поражения от "Спартака". Мы прекрасно понимали, что они злые, и готовились к игре".

В следующем матче ЦСКА 6 февраля на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".