"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 4 февраля. "Арсенал" дома со счетом 3:1 обыграл "Ливерпуль" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

В составе победителей отличились Букайо Сака (14-я минута), Габриэл Мартинелли (67) и Леандро Троссард (90+2). На третьей добавленной к первому тайму минуте мяч в свои ворота забил защитник "Арсенала" Габриэл. На 88-й минуте был удален с поля защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате.

Команды провели третью личную встречу в текущем сезоне. 23 декабря 2023 года игра, прошедшая на домашней арене "Ливерпуля" в рамках чемпионата Англии, завершилась вничью (1:1). 7 января "Ливерпуль" на выезде победил "Арсенал" со счетом 2:0 в матче третьего раунда Кубка Англии.

"Арсенал" благодаря победе поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 49 очков в 23 матчах. Лондонская команда сократила отрыв от лидирующего в чемпионате "Ливерпуля" до двух очков. В следующем матче "Арсенал" в гостях сыграет с "Вест Хэмом" 11 февраля, "Ливерпуль" днем ранее примет "Бёрнли".

В других матчах воскресенья "Борнмут" на своем поле сыграл вничью с "Ноттингемом" (1:1), "Манчестер Юнайтед" одержал крупную домашнюю победу над "Вест Хэмом" (3:0), "Челси" дома со счетом 2:4 уступил "Вулверхэмптону".