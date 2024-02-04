Хоккеист Степан Никулин объяснил, как сумел в падении забросить шайбу в матче с "Динамо"

Нападающий ярославского "Локомотива" отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий ярославского "Локомотива" Степан Никулин решил рискнуть, когда понял, что не сможет сохранить равновесие, и бросить шайбу по воротам московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Никулин рассказал ТАСС.

В воскресенье "Локомотив" на выезде в серии буллитов победил "Динамо". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Никулин забил гол и реализовал в серии буллитов два броска, один из которых стал победным.

"Мы смогли отыграться за счет характера, командных и индивидуальных действий. Если говорить о голе, то мы пошли в раскат, Гоша [Иванов] сделал подкидку, и я увидел, что шайба может перескочить через клюшку, решил рискнуть. Я понимал, что начинаю заваливаться, решил бросить и попал", - сказал Никулин.

"Серия буллитов удачно для нас сложилась. Я заранее не знал, как буду исполнять буллит, решил ориентироваться на движениях вратаря", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославская команда 7 февраля примет новосибирскую "Сибирь".