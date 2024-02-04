Симашев считает, что хоккеисты "Локомотива" проявили характер в матче с "Динамо"

Ярославский "Локомотив" победил московское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги, отыгравшись со счета 0:3

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Игроки ярославского "Локомотива" сумели проявить характер и стали больше выигрывать нейтральных шайб после первого периода в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал защитник "Локомотива" Дмитрий Симашев.

В воскресенье "Локомотив" на выезде победил "Динамо" в серии буллитов. Основное время завершилось со счетом 3:3, после первого периода столичный клуб вел - 3:0.

"После первого периода мы стали лучше играть за нейтральные шайбы, выигрывать единоборства. В первом периоде мы этот компонент провалили, у нас не получилось сыграть, как мы хотели. Самое главное, что мы смогли вытащить матч, проявить характер и победить", - сказал Симашев.

"Локомотив" набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославская команда 7 февраля примет новосибирскую "Сибирь".