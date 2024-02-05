"Интер" обыграл "Ювентус" в матче лидеров чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Милана

ТАСС, 5 февраля. Миланский "Интер" со счетом 1:0 дома обыграл туринский "Ювентус" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

На 37-й минуте мяч в свои ворота забил игрок "Ювентуса" Федерико Гатти.

"Интер" одержал четвертую победу подряд. Команда после 22 матчей набрала 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Ювентус" с 53 очками в 23 играх располагается на второй строчке.

В следующем матче "Интер" 10 февраля на выезде сыграет с "Ромой", "Ювентус" 12 февраля примет "Удинезе".