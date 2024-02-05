Брылин считает, что без сборной России уровень олимпийского турнира по хоккею снизится

Российская команда пока отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уровень олимпийского турнира по хоккею снизится в случае недопуска сборной России. Такое мнение ТАСС высказал тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

2 февраля НХЛ, профсоюз игроков и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Российские и белорусские команды с февраля 2022 года отстранены IIHF от участия в международных соревнованиях.

"Без сборных России и Белоруссии уровень турнира падает. Если посмотреть по молодежному чемпионату мира, было видно, что слишком много было игр, где заранее можно было предсказать результат. И уровень олимпийского турнира не будет таким же высоким, каким он может быть", - сказал Брылин.

"Мы говорим о лучших хоккеистах в мире, поэтому уровень олимпийского турнира [с участием игроков НХЛ] станет выше, чего спорить. Я так думаю, что то поколение ребят, не игравшее никогда на Олимпиаде, приедет голодным до побед. Мне кажется, это станет украшением олимпийского турнира, это будет интересно и болельщикам, и специалистам", - отметил собеседник агентства.

Брылин рассказал, кто из "Нью-Джерси" мог бы выступить на Олимпиаде. "У нас есть целая группа ребят из Швейцарии, а также Джек Хьюз, Йеспер Братт сможет попасть в сборную Швеции. Брат Джека Хьюза Люк за это время сможет или попасть в команду или побороться за место в составе [сборной США]", - считает специалист.

НХЛ и профсоюз также договорились о проведении в феврале 2025 года международного турнира с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции, составленных из игроков лиги. "Понятно, что НХЛ постоянно ищет какие-то новые варианты вокруг игр звезд, старается чем-то зрителей удивить. Я не знаю, почему только эти четыре команды. Может, там опирались на количество игроков НХЛ, чтобы составить из них сборные. Но, если честно, все упирается в то, что российской команды не будет", - подчеркнул Брылин.