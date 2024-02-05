Симашев не ожидал, что его так высоко выберут на драфте НХЛ

Российского защитника выбрали под общим шестым номером

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Защитник ярославского "Локомотива" Дмитрий Симашев был шокирован тем, как высоко его выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В 2023 году Симашев был выбран "Аризоной" под общим шестым номером на драфте НХЛ.

"Конечно, я чувствую, что доверие тренерского штаба "Локомотива" ко мне растет, но я хочу заслужить еще больше игрового времени, - сказал Симашев. - В спорте без везения не бывает, и мне очень повезло, что я попал именно в "Локомотив". Я не знаю, повлияли ли как-то результаты драфта на то, что мне стали больше доверять, или нет, я об этом не думаю, стараюсь по максимуму выкладываться на тренировках и в матчах. Если говорить о результатах драфта, то я был в шоке, хотя и понимал, что меня рано заберут, но все равно не ожидал, что буду так высоко".

Симашеву 19 лет, в текущем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил 3 шайбы и отдал 4 результативные передачи.