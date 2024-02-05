Магомедов: если Гэтжи проиграет Холлоуэю, то смысла в его бое с Махачевым нет

Российский боец ранее заявлял, что проведет следующий поединок ближайшим летом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гэтжи потеряет смысл, если представитель США проиграет своему соотечественнику Максу Холлоуэю. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван ск.

Бой Гэтжи с Холлоуэем назначен на 14 апреля. Махачев ранее заявлял, что проведет следующий бой против Гэтжи ближайшим летом.

"Если Гэтжи проиграет, то смысла нет. Армана Царукяна и Чарльза Оливейру уже били. Но если все сложится так, то больше нет вариантов соперников", - сказал Магомедов.

Махачеву 32 года. На его счету 25 побед и 1 поражение.