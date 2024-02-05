Призеры Олимпиад фристайлисты Ридзик и Смирнова не выступят на Спартакиаде

Спортсмены продолжают восстановление от травм

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине фристайлисты Анастасия Смирнова (могул) и Сергей Ридзик (ски-кросс) не выступят на Спартакиаде из-за травм. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Практически все лидеры будут выступать на Спартакиаде, - сказал Курашов. - В акробатике будут выступать Максим и Илья Буровы, Любовь Никитина. Если говорить о могуле, то там из лидеров выступят Никита Андреев, Никита Новицкий. У девушек не выступят Настя Смирнов, она продолжает восстановление, но у нее на Спартакиаде будет почетная миссия - она будет открывать трассу. В ски-кроссе выступит Игорь Амелин, в биг-эйре и слоупстайле - вице-чемпионка мира Лана Прусакова".

"В хафпайпе будет интересная спортивная борьба, там примут участие и Александра Глазкова, и Валерия Демидова, которая вернулась в строй. На Спартакиаде в ски-кроссе не выступит Серегей Ридзик, он продолжает восстановление после травмы", - добавил собеседник агентства.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования по фристайлу пройдут с 10 по 17 февраля.