Всероссийская федерация перетягивания каната приняла предложение перейти в Азию

Глава организации Александр Кузнецов считает, что россиянам будет по силам стать призерами азиатских соревнований

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация перетягивания каната ответила согласием на предложение стать членом азиатской федерации по этому виду спорта ради того, чтобы вернуть российским спортсменам возможность участвовать в международных стартах. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Александр Кузнецов.

Перетягивание каната входило в программу пяти летних Олимпийских игр (1900-1920) в качестве одной из легкоатлетических дисциплин. Международная федерация перетягивания каната (TWIF), была создана в 1960 году, сейчас в нее входит около 70 национальных федераций, включая российскую.

"Наш вид спорта сначала развивался в Европе, затем им заинтересовались и на других континентах, а потом он стал культивироваться в Китае, Тайване, Индии, - сказал Кузнецов. - Образовалась Азиатская федерация перетягивания каната, в которую нас недавно приняли. Причем приглашение нас к себе было исключительно их инициативой. В марте в Индии состоится конгресс азиатской федерации, мне предложено стать членом исполкома, в котором я буду курировать детско-юношеское направление".

"Почему мы обратили свой взор в Азию? Ищем альтернативные варианты участия российских спортсменов в международных стартах. Атлеты того же Тайваня постоянно выигрывают медали чемпионатов мира, да и Китай очень серьезно подтянулся. В Азии нам будем с кем побороться, и стать призерами азиатских соревнований россиянам будет по силу. Хотя пока ни одного чемпионата Азии проведено не было, не исключаю, что он дебютирует в этом году", - добавил Кузнецов.

До начала XXI века перетягивание каната воспринималось в России как народная забава, вид физической активности на фестивалях и народных гуляниях. Всероссийская федерация перетягивания каната стала членом TWIF в 2005 году. В 2007 году перетягивание каната получило в Агентстве по физической культуре и спорту РФ официальный статус.

"Что касается сегодняшних взаимоотношений с международной федерацией, то они являются как минимум не враждебными. Наши коллеги даже сделали официальный запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу возможности допуска наших спортсменов на международные старты в любом статусе. Но МОК ответил, что россияне не могут участвовать, поскольку перетягивание каната является командным видом спорта. Поэтому сейчас нас никуда не приглашают, даже на конгрессы, но при этом приносят извинения и постоянно информируют о своей деятельности путем рассылок, никакого негатива со стороны международной федерации мы не испытываем", - сказал Кузнецов.

Когда перетягивание каната вернется на Олимпиаду

"В нашем виде спорта существует гендерное равенство, - сказал Кузнецов. - У нас есть мужские, женские и смешанные команды (по четыре мужчины и женщины). Международная федерация пытается продвинуть смешанную дисциплину в программу Олимпийских игр в качестве демонстрационного вида. На Игры в Париже не удалось продвинуть наш вид спорта из-за большой конкуренции со стороны других федераций, теперь надеемся, что все задуманное получится через четыре года в Лос-Анджелесе".

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет принял решение включить в программу летней Олимпиады 2028 года пять новых видов спорта - лакросс, флаг-футбол, сквош, крикет и бейсбол/софтбол. По заявлениям президента МОК Томаса Баха, эти дисциплины являются частью спортивной культуры принимающей стороны - США. Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

У российского перетягивания каната есть огромные резервы

"Что касается силы наших спортсменов, то в юниорском и молодежном возрасте мы конкурентоспособны, о чем говорят завоеванные в 2020 году медали чемпионата мира. На взрослом уровне, чтобы дотянуться до сильнейших, нам нужно еще немало поработать, конкуренция там куда выше, чем у молодых", - отметил Кузнецов.

"Отбросило ли нас назад в развитии отстранение от международных стартов? Однозначно нет, у нас есть понимание, что делать дальше. Мы не так давно выступали в Китае и там сумели завоевать медали даже во взрослых дисциплинах. Мы сейчас находимся в той стадии, когда пропуск международных стартов не наносит никакого урона. У нас есть огромный запас собственных нереализованных возможностей, большие перспективы для внутреннего роста", - считает глава федерации.

Согласно данным Минспорта с каждым годом в России количество занимающихся перетягиванием каната увеличивается на 10-15%. "Модуль "перетягивание каната" рекомендован в школах как дополнительное образование. В тех же московских школах очень развит наш вид спорта, особенно в кадетских классах, да и студентам перетягивание каната очень нравится", - сказал Кузнецов.

"Мы проводим как чемпионаты России по перетягиванию каната среди разных возрастов, так и всероссийские соревнования среди школьников и студентов. Но перетягиванием каната могут заниматься люди всех возрастов, нашему самому старшему спортсмену уже под 60. И Россия не исключение, во всем мире перетягиванием каната активно занимаются люди в возрасте 75 лет", - заключил Кузнецов.

С 8 по 11 февраля в шведском Хельсинборге состоится очередной чемпионат мира по перетягиванию каната в помещении, в котором российские спортсмены не смогут участвовать из-за санкций МОК. 19 февраля признан Международным днем перетягивания каната, днем ранее в честь это праздника в Твери пройдут всероссийские соревнования. Чемпионат России по перетягиванию в ноябре 2024 года примет Пенза.

В соответствии с современными правилами перетягивание каната проводится между командами, состоящими из мужчин, женщин, и смешанными командами (по четыре мужчины и женщины). При этом существуют возрастные категории до 18 лет, до 23 лет и от 23 лет. В каждой из категорий применяются весовые ограничения (несколько категорий общего веса для команды из 8 человек). Соревнования проводятся в помещениях на резиновой дорожке и на открытом воздухе на траве. Неофициальный девиз спортсменов, специализирующихся в перетягивании каната, - "Ни шагу вперед".