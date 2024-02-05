Немков хочет провести бой против Нганну в начале 2025 года

Российский спортсмен 24 февраля проведет бой против бразильца Бруно Капелоцци в Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков хотел бы в начале 2025 года провести поединок против французского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну. Об этом Немков сообщил ТАСС.

Нганну в мае прошлого года подписал контракт с Professional Fighters League (PFL). Лига PFL в 2023 году купила Bellator.

"Хочется провести бой с Нганну, он же должен выполнять свои обязательства перед PFL, - сказал Немков. - Если Федор [Емельяненко] вызовет его на бой против своего ученика? Да, это вариант".

"В этом году хотел бы провести три боя. Про титул пока ничего не говорят, будем идти поступательно", - добавил спортсмен.

Немков 24 февраля проведет бой против бразильца Бруно Капелоцци в Саудовской Аравии на совместном турнире Bellator и PFL.

Немкову 31 год, на его счету 17 побед, 2 поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.