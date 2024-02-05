Грицюк рассказал, почему СКА лидирует в Западной конференции КХЛ

В текущем сезоне петербургская команда набрала 83 очка в 59 матчах регулярного чемпионата

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лидерство петербургского СКА в турнирной таблице Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги связано с тем, что игроки команды достигли хорошего уровня взаимопонимания на льду. Такое мнение ТАСС высказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

Петербургская команда 4 февраля обыграла на выезде уфимский "Салават Юлаев" (4:3), одержав пятую победу подряд. СКА лидирует на Западе, набрав в 59 матчах 83 очка.

"Все друг к другу притерлись, поняли, во что мы играем. Все равно в начале сезона была притирка к новой системе игры, не каждый понимал, что делать, - сказал Грицюк. - Сейчас все друг друга понимают, свои действия, и из-за этого мы видим результат, который есть сейчас".

22-летний Грицюк в межсезонье перешел в СКА из омского "Авангарда". За новую команду он провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 35 очков (18 заброшенных шайб + 17 результативных передач). В последних 10 матчах Грицюк набрал 14 очков.

"Кубок Первого канала дал толчок (в 3 матчах турнира форвард набрал 5 (2 + 3) очков - прим. ТАСС), я поднабрал уверенности, много получал игрового времени, пытался импровизировать, совершал ошибки. И за счет этого получил больше уверенности", - отметил нападающий.

Следующий матч СКА проведет 6 февраля на выезде против "Авангарда".