Чемпион России бегун Никитин из-за проблем со здоровьем пропустит зимний сезон

Как сообщил спортсмен, он перенес грипп, который дал осложнения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Многократный чемпион России в беге на средние и длинные дистанции Владимир Никитин принял решение пропустить зимний сезон из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Мы с тренером решили пропустить зиму, - сказал Никитин. - Нужно здоровье поправить. Очень хочется поскорее восстановиться и вернуться в строй. К командному чемпионату России, думаю, успеем подготовиться".

По словам спортсмена, он перенес грипп, который дал осложнения.

7 января на турнире в Екатеринбурге 31-летний Никитин одержал победу на дистанции 3 000 метров с результатом 7 минут 55,37 секунды. После этого старта спортсмен больше не принимал участия в соревнованиях.

В прошлом году Никитин выиграл золото чемпионата России в беге на 5 000 и 10 000 метров, он также стал победителем Московского полумарафона и был первым на дистанции 10 км на Московском марафоне.