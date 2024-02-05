В Испании начался суд над футболистом Дани Алвесом по делу о насилии

Ожидается, что слушания продлятся до 7 февраля

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Суд над бразильским футболистом Дани Алвесом по делу о сексуальном насилии начался в испанской Барселоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

Ожидается, что слушания продлятся до 7 февраля. Прокуратура просила назначить наказание для Алвеса в виде 9 лет лишения свободы и компенсации в €150 тыс.

События, как предполагается, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог. Таким образом, он уже провел в тюрьме около года.

Алвесу 40 лет, с июля 2022 года он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).