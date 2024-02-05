Гуменник рассказал, что поначалу болезненно воспринял недопуск к международным стартам

Российские фигуристы лишены возможности выступать на международной арене из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию, победитель финала российской серии Гран-при Петр Гуменник поначалу болезненно воспринимал запрет выступать на международных стартах. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Этот простой неприятен, - сказал Гуменник. - Поначалу это было болезненно, а сейчас состояние можно описать как ожидание допуска, жажда выступать на этом уровне. Сначала я думал, что это на сезон, что в следующем все изменится. Потом осознал, что никаких возможностей понять, на сколько это, попросту нет".

На вопрос о том, как он поддерживает в себе мотивацию, фигурист ответил: "У нас много хороших турниров появилось, конкуренция высокая. У меня многое стало получаться - а это тоже мотивирует".

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

Гуменнику 21 год, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018). Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в прошлом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны. В нынешнем сезоне Гуменник завоевал бронзу чемпионата России, серебро командного чемпионата страны по прыжкам и выиграл пятый этап кубка страны.