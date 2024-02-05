Шахматист Карякин назвал враждебной политику европейских стран к российскому спорту

Ранее Сейм Латвии принял поправку в закон о спорте, согласно которой сборным страны запрещено соревноваться против команд России и Белоруссии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Политика европейских стран по отношению к российскому спорту является враждебной, поэтому не стоит удивляться законам, запрещающим спортсменам выступать против россиян и белорусов. Такое мнение ТАСС высказал участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин.

"Понятно, что сейчас по отношению к России и нашему спорту ведется враждебная политика, поэтому нечего удивляться, что такие законы принимаются. Ясно, что нас никто не ждет на международных соревнованиях. Если кто-то не хочет с нами играть, мы тоже не должны хотеть с ними играть, тут все просто", - сказал Карякин.

Ранее Сейм Латвии принял поправку в закон о спорте, согласно которой сборным страны запрещено соревноваться против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.