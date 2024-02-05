Хоккейный клуб "Югра" не планирует проводить игры плей-офф ВХЛ в Сургуте

В январе команда впервые провела два матча регулярного чемпионата ВХЛ в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Клуб "Югра" из Ханты-Мансийска, выступающий в Пари - Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), не планирует проведение игр плей-офф в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа Сургуте, несмотря на успешный опыт первых матчей. Встречи пройдут на домашней площадке "Арена-Югра", сообщил ТАСС генеральный директор "Югры", депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Василий Филипенко.

"Югра" впервые провела два домашних матча в Сургуте на площадке местного ледового дворца спорта, вмещающего около 2 тыс. зрителей. 27 января она в овертайме уступила "Норильску" со счетом 4:5, а 29 января обыграла красноярский "Сокол" со счетом 7:3. После этого болельщики активно интересовались возможностью проведения матчей клуба и далее в Сургуте. Ранее "Югра" вышла в плей-офф ВХЛ.

"Разговоры о проведении нескольких игр в Сургуте уже давно велись, в прошлом году руководство города сумело устранить все несоответствия регламенту ВХЛ. Очень рады были познакомиться с сургутскими любителями хоккея, приятно было видеть и наших преданных фанатов на трибунах, которые специально приехали поддержать команду. Эксперимент получился. В этом сезоне регулярный чемпионат уже подходит к концу, и впереди игры плей-офф. Поэтому ждем фанатов со всего региона в "Арене-Югре" в Ханты-Мансийске на матчах Кубка Петрова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока о проведении игр в Сургуте в следующем сезоне говорить рано. "По поводу следующего сезона пока не могу ответить точно, но с уверенностью скажу, что интерес у Сургута к хоккею есть", - сообщил Филипенко.

"Югра" в настоящее время является единственным клубом ВХЛ, трижды выигравшим регулярный чемпионат. В прошлом сезоне команда стала обладателем Кубка Шелкового пути, но в плей-офф уступила в первом раунде клубу "Горняк-УГМК" со счетом 2-4 в серии. После этого в межсезонье "Югру" возглавил бывший главный тренер клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Амур" Вадим Епанчинцев.