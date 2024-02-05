Ночь чемпионов IBA пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи

Фестиваль состоится с 1 по 7 марта в Сириусе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса (IBA) состоится в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

"Мы на Всероссийском боксерском форуме обсуждали с представителями индустрии тему перехода спортсменов в профессиональный бокс, - сказал Кравцов. - Эта тема очень интересует сообщество. Одно из важных нововведений - это фактически профессиональная версия, которую создала IBA. Один из следующих турниров пройдет в Сочи на Всемирном фестивале молодежи".

"Это новая возможность для развития наших боксеров", - добавил собеседник агентства.

Всероссийский боксерский форум прошел в Серпухове с 2 по 4 февраля.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта.