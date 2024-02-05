Серебряного призера чемпионата России по дзюдо Исаева дисквалифицировали за допинг

Также дисквалифицирована действующая чемпионка России по карате Варвара Головина

ТАСС, 5 февраля. Серебряный призер чемпионата России 2023 года по дзюдо Абубакар Исаев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2023 года спортсмен дошел до финала чемпионата России в весовой категории до 73 кг и проиграл Армену Агаяну. РУСАДА признало Исаева совершившим нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил. Его дисквалифицировали на два года, отстранение отсчитывается с 27 октября.

За подобное нарушение также была дисквалифицирована действующая чемпионка России по карате Варвара Головина. Спортсменка выиграла национальное первенство в весе до 50 кг в августе 2023 года.