Футболисты российских команд устроили потасовку после товарищеского матча

На сборе Турции подрались игроки "СКА-Хабаровска" и "Челябинска"

ТАСС, 5 февраля. Футболисты российских клубов "СКА-Хабаровск" и "Челябинск" устроили массовую потасовку после товарищеского матча на сборах в Турции. Встреча завершилась победой "Челябинска" со счетом 4:3.

Несколько игроков обеих команд толкали друг друга в центре поля, после чего к месту инцидента подбежали остальные футболисты, в том числе находящиеся на скамейке запасных.

"СКА-Хабаровск" выступает в Мелбет - Первой лиге и располагается на 11-м месте. "Челябинск" играет в дивизионе "серебро" Второй лиги и занимает 4-е место.