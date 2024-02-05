Победитель Олимпиады по борьбе Садулаев выступит на чемпионате Европы в Бухаресте

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев примет участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе, который пройдет 12-18 февраля в Бухаресте. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

18 сентября 2023 года на квалификационном к Олимпиаде-2024 чемпионате мира в Белграде Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку из-за травмы шеи, 22 сентября он был прооперирован в Москве. Первым соревнованием для борца после восстановления стал январский международный турнир имени Ивана Ярыгина в Красноярске, на котором он завоевал золото.

"Абдулрашид выступит на чемпионате Европы, это можно говорить с определенностью, однако полный состав команды будет определен чуть позже, в некоторых весах потребуются прикидки, контрольные схватки пройдут в ближайшее время. Что касается Садулаева, то сейчас его самочувствие нормальное, работает полным ходом на подготовительном сборе в Новогорске. Но чемпионат Европы для нашей команды - плановый старт, он не является рейтинговым к Олимпиаде. Куда важнее следующие - в Азербайджане и Турции, они определят судьбу путевок на Игры, и с составом туда мы еще будем определяться. Наибольшая вероятность туда отправиться у Садулаева и Артура Найфонова", - сказал Гацалов.

Европейский континентальный лицензионный турнир пройдет с 4 по 7 апреля в Баку, куда в полном составе отправятся российские команды по греко-римской и женской борьбе, а также представители весовых категорий до 86 и 97 кг в вольной борьбе. На этом турнире для завоевания лицензии нужно попасть в финал. Для сборных, не отобравшихся на Олимпиаду в Париже по итогам чемпионата мира и континентальных турниров, будет предоставлен последний шанс добрать олимпийские путевки на мировом лицензионном турнире в Стамбуле (9-12 мая). Для завоевания лицензии на Игры участникам будет необходимо попасть в тройку лучших, причем третья лицензия будет разыгрываться в схватке между бронзовыми призерами.