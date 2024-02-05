Фигуристка Щербакова не примет участия в шоу "Влюбленные в фигурное катание"

Спортсменка получила травму

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не примет участия в шоу "Влюбленные в фигурное катание". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Москомспорта.

"К сожалению, Анна действительно пропустит фестиваль в этом году в связи с полученной травмой, - сказали в пресс-службе. - Мы желаем ей скорейшего возвращения на лед и будем рады ее участию в других наших мероприятиях в будущем".

Щербаковой 19 лет, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022). В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золотые награды командного первенства мира. В финале серии Гран-при она становилась второй.

Шоу пройдет 14 февраля на "ЦСКА-Арене" в Москве и начнется в 19:00 мск. В нем примет участие олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова, она покажет программу под живое выступление певицы Zivert. Участниками шоу также станут Евгения Медведева, Александра Трусова, Александр Энберт, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Боксер Рой Джонс исполнит песню совместно с певцом Анатолием Цоем и скрипачом Эдуардом Акопяном.