Матыцин назвал главные задачи проведения зимней Спартакиады

Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Задачами Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов являются создание миссии по возрождению традиций и смотр возможностей регионов по развитию базовых видов спорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Для нас это важно, любое событие, особенно возрожденная Спартакиада, требует особого освещения, широкого освещения во всех возможных СМИ, - сказал Матыцин. - Одна из задач - сделать так, чтобы Спартакиада стала для нас некоей миссией и по возрождению традиций, которые были, и по смотру возможностей регионов по развитию базовых видов спорта, взаимодействию между федеральным центром и регионами. География большая, это значит, что в России сформирована хорошая инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования на самом высоком уровне. Спорт в нашей стране является одним из приоритетов государственной политики, это не просто слова, это одна из главных задач министерства спорта. Мы будем дальше совместно с федерациями решать задачи по формированию состава команд, формированию резерва".

"Я очень рад, что такая широкая география, представлены регионы, которые традиционно являются лидерами по организации спортивных мероприятий. Организационную работу ведет Центр спортивной подготовки, это важная составляющая нашей работы. Одна из задача Спартакиады - смотр резерва, чтобы выстроить работу на следующий цикл. Программа действительно олимпийская, нам важно посмотреть на виды спорта, представляющие олимпийскую программу. Те спортсмены, которые примут участие в соревнованиях, - все сильнейшие. Она так и называется - Спартакиада сильнейших", - добавил министр спорта РФ.

Спартакиада состоится с 9 по 18 февраля 2024 года, соревнования пройдут в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.