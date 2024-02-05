Матыцин считает, что Спартакиада привлечет людей к занятиям зимними видами спорта

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов привлечет множество людей к занятиям спортом в стране. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции в ТАСС.

"В Спартакиаде примут участие лыжник Александр Большунов, сноубордист Дмитрий Логинов, конькобежец Павел Кулижников, шорттрекист Семен Елистратов, саночница Виктория Демченко, в фигурном катании практически все ведущие спортсмены. Это значит, что будет высокий стандарт, с другой стороны, юниорам есть на кого равняться. Мы будем рассчитывать, что примут участие 2,5 тыс. спортсменов, 900 специалистов, 700 судей. Вне официального зачета к нам приедут коллеги из Белоруссии, вопрос согласован", - сказал Матыцин.

"Мы надеемся, что это даст толчок развитию зимних видов спорта. Привлечение внимание телезрителей - охват будет максимальным. Мы еще больше людей привлечем к занятиям зимними видами спорта", - добавил министр спорта.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования состоятся в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.