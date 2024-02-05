Скобликова рассказала, как Спартакиада 1958 года помогла ей попасть в большой спорт

В 2024 году соревнования пройдут с 9 по 18 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Полозкова-Скобликова рассказала, что Спартакиада 1958 года стала для нее ступенькой в большой спорт. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

Спартакиада состоится с 9 по 18 февраля 2024 года, соревнования пройдут в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.

"Первая моя Спартакиада была в Свердловске в 1958 году, это была ступенька в большой спорт. В 1962-м я уже была двукратной олимпийской чемпионкой, а на Спартакиаде я заняла третье место на дистанции 3 000 м, проиграв только знаменитой [Римме] Жуковой. Это было для меня большой неожиданностью, может быть, с перепугу я стала третьей и была включена в сборную СССР. Эта Спартакиада была моей ступенью в большой спорт", - отметила Скобликова.

Скобликовой 84 года, она выиграла две золотые медали Олимпийских игр 1960 года, а также установила уникальное достижение на Играх 1964 года, одержав победы в забегах на всех четырех дистанциях (500 м, 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м). На счету Скобликовой также 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей чемпионатов мира.