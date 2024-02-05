Гуляев назвал Спартакиаду главным турниром для конькобежцев и шорт-трекистов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов станет главным турниром для конькобежцев и шорт-трекистов. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

"Основная задача - посмотреть, на что способны наши лидеры, - сказал Гуляев. - Это главный старт сезона. И не в обиду чемпионату страны, по умолчанию мы договорились, что главный старт сезона этого года - Спартакиада сильнейших. Мы ждем острой конкуренции от лидеров".

"И я очень надеюсь, что Спартакиада откроет нам новые имена. Мы, честно говоря, по этому уже соскучились", - добавил глава СКР.

Гуляев, выигравший в 1988 году олимпийское золото на дистанции 1 000 метров, двумя годами ранее принимал участие во Всесоюзной зимней спартакиаде. "Тогда этим соревнованиям придавалась очень большая значимость. Наши лидеры занимали ведущие позиции на мировой арене и вместе с молодыми спортсменами принимали участие в Спартакиаде", - сказал президент федерации.

Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. Местом проведения соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку станет ледовый дворец "Уральская молния" в Челябинске.