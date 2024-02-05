Матыцин оценил возможность присвоения спортивных званий призерам Спартакиады

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта России сумеет оперативно решить вопросы по присвоению звания заслуженного мастера спорта по результатам зимней Спартакиады на основании представленных документов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я думаю, мы вопросы по присвоению звания заслуженного мастера спорта сумеем оперативно решить. Тем более что основания есть. Как только федерация документы пришлет, мы их учтем, чтобы оценить масштабы личности", - сказал Матыцин.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей.