Победители зимней Спартакиады получат по 358 тыс. рублей

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что сейчас важно поддержать спортсменов с точки зрения конкурентности и материально

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Победители Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов получат по 358 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы понимаем, что важно сейчас поддержать спортсменов с точки зрения конкурентности и материально, - сказал Матыцин. - Правительство РФ приняло решение по выплате призовых для спортсменов и тренеров. Они будут на уровне призовых за медали чемпионатов мира".

Вознаграждение призеров не изменится по сравнению с летней Спартакиадой 2022 года и составит с учетом налога (13%) 358 тыс. рублей за первое место, 171 тыс. рублей получит тренер чемпиона. За серебряную медаль спортсменам будет выплачено по 179,2 тыс. рублей, за бронзовую - по 107,5 тыс. рублей.

Как сообщил журналистам биатлонист Эдуард Латыпов, Башкортостан выплатит своим чемпионам Спартакиады около 200 тыс. рублей. "Призовые от региона будут такие же, как за чемпионат мира", - заметил спортсмен.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля.