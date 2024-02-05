Скобликова надеется, что ее 16-летняя внучка проявит себя на хоккейном турнире Спартакиады

Мария Полозкова вошла в заявку сборной Московской области для участия в Спартакиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Полозкова-Скобликова хотела бы, чтобы ее 16-летняя внучка Мария Полозкова проявила себя на хоккейном турнире Спартакиады. Об этом Полозкова-Скобликова рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

Полозкова вошла в заявку сборной Московской области для участия в Спартакиаде. 2 декабря прошлого года она приняла участие в Матче звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и забросила шайбу. Спортсменке на тот момент было 15 лет.

"Она играла за команду Запада в Туле и забила. В трансляции было сказано - это рекорд. Впервые за шесть лет в соревнованиях Восток - Запад девочка в 15 лет забросила шайбу. Мы хотим, чтобы она там [на Спартакиаде] что-то показала", - сказала Полозкова-Скобликова.

Полозкова выступает на позиции нападающего за команду "МСМО-7.62". В текущем сезоне ЖХЛ 16-летняя хоккеистка забросила 6 шайб, сделала 12 результативных передач в 33 матчах и является лучшим бомбардиром клуба в этом турнире.

Хоккейный турнир Спартакиады пройдет с 12 по 18 февраля в Челябинске.