Футболисты ЦСКА победили "Факел" в товарищеском матче в Турции

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев

ТАСС, 5 февраля. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл воронежский "Факел" в товарищеском матче. Встреча прошла в турецком Белеке.

На 47-й минуте мяч в свои ворота забил игрок "Факела" Владислав Мастерной. На 75-й минуте он получил красную карточку.

Следующий товарищеский матч столичный клуб проведет 9 февраля против "Сочи". "Факел" 10 февраля встретится с казахстанским клубом "Ордабасы" и астраханским "Волгарем".

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. "Факел" с 21 очком идет 11-м.