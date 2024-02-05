Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Абу-Даби

Россиянка победила в трех сетах француженку Диан Парри

ТАСС, 5 февраля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла француженку Диан Парри в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под седьмым номером. Парри пробилась в основную сетку соревнования через квалификацию. Во втором круге россиянка сыграет с американкой Эшлин Крюгер.

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Парри 21 год, она располагается на 59-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка не побеждала на турнирах WTA. Лучшим результатом француженки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2022), Уимблдона (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2024).

Турнир в Абу-Даби относится к категории WTA 500. Соревнования проводятся на покрытии "хард", их призовой фонд составляет $922 тыс. В прошлом году турнир выиграла представительница Швейцарии Белинда Бенчич, победившая в финале россиянку Людмилу Самсонову.