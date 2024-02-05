Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что пассажиры самолета, севшего в Саранске, в порядке

САРАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Самолет, в котором находились тренеры по фигурному катанию, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске. Об этом ТАСС сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Сейчас находимся в самолете. Он выкатился за пределы посадочной полосы. Сейчас машины чистят дорогу, чтобы нас высадить. Мы все в порядке. Но приземление мне показалось жестковатым", - сказала Тарасова.

По информации ТАСС, в самолете также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светалана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.

В Саранске с 6 по 9 февраля пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию.