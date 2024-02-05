Пассажиры выехавшего за пределы посадочной полосы самолета в Саранске покинули салон

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что самолет, следовавший рейсом Москва - Саранск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

САРАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Пассажиры выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы самолета в Саранске, в котором находились тренеры по фигурному катанию, покинули салон. Об этом ТАСС сообщил один из пассажиров самолета.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светалана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.

С 6 по 9 февраля в Саранске пройдет юниорское первенство России по фигурному катанию.