Хоккеисты молодежной сборной Канады 2018 года не могут выступать за сборную страны

Ранее стало известно, что пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании

ТАСС, 6 февраля. Федерация хоккея Канады не разрешила всем хоккеистам молодежной сборной Канады образца 2018 года выступать за национальную команду до окончания апелляционного процесса по делу об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Ранее стало известно, что пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. Это вратарь Картер Харт ("Филадельфия"), защитник Кэл Фут ("Нью-Джерси"), нападающие Алекс Форментон ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Диллон Дюбе ("Калгари") и Майкл Маклауд ("Нью-Джерси"). Клубы предоставили игрокам бессрочный отпуск.

"До завершения апелляционного процесса все игроки национальной молодежной сборной 2018 года по-прежнему дисквалифицированы Федерацией хоккея Канады и не имеют права играть, тренировать, исполнять функции судей или волонтеров в программах, санкционированных Федерацией хоккея Канады", - говорится в заявлении.

Журналист телеканала Sportsnet на своей странице в соцсети Х сообщает, что дисквалификация не будет распространяться на турнир четырех наций, который пройдет в феврале 2025 года, так как соревнование состоится под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.

В состав сборной Канады на молодежный чемпионат мира 2018 года входили в том числе обладатель Кубка Стэнли 2022 года и самый ценный игрок плей-офф защитник Кейл Макар ("Колорадо"), нападающие Дрейк Батерсон ("Оттава"), Роберт Томас и Джордан Кайру (оба - "Сент-Луис").

Сборная Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира 2018 года со счетом 3:1 обыграла команду Швеции.