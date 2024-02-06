5 февраля, 21:49
Сборные по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной Канады 2018 года не могут выступать за сборную страны

Ранее стало известно, что пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании

ТАСС, 6 февраля. Федерация хоккея Канады не разрешила всем хоккеистам молодежной сборной Канады образца 2018 года выступать за национальную команду до окончания апелляционного процесса по делу об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Ранее стало известно, что пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. Это вратарь Картер Харт ("Филадельфия"), защитник Кэл Фут ("Нью-Джерси"), нападающие Алекс Форментон ("Амбри-Пиотта", Швейцария), Диллон Дюбе ("Калгари") и Майкл Маклауд ("Нью-Джерси"). Клубы предоставили игрокам бессрочный отпуск.

"До завершения апелляционного процесса все игроки национальной молодежной сборной 2018 года по-прежнему дисквалифицированы Федерацией хоккея Канады и не имеют права играть, тренировать, исполнять функции судей или волонтеров в программах, санкционированных Федерацией хоккея Канады", - говорится в заявлении.

Журналист телеканала Sportsnet на своей странице в соцсети Х сообщает, что дисквалификация не будет распространяться на турнир четырех наций, который пройдет в феврале 2025 года, так как соревнование состоится под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.

В состав сборной Канады на молодежный чемпионат мира 2018 года входили в том числе обладатель Кубка Стэнли 2022 года и самый ценный игрок плей-офф защитник Кейл Макар ("Колорадо"), нападающие Дрейк Батерсон ("Оттава"), Роберт Томас и Джордан Кайру (оба - "Сент-Луис").

Сборная Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира 2018 года со счетом 3:1 обыграла команду Швеции. 