Флаг спортивных игр "Дети Приморья" подняли на Великую Китайскую стену

После Китая флаг соревнований отправится в Ташкент

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Флаг первых зимних международных спортивных игр "Дети Приморья", который путешествует по регионам и странам-участницам соревнований, подняли на Великую Китайскую стену, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Флаг первых зимних международных спортивных игр "Дети Приморья" побывал на Великой Китайской стене и олимпийских объектах Пекина. После КНР знамя соревнований отправится в Узбекистан", - говорится в сообщении.

Эстафета флага международных игр продолжает свое путешествие. Хранители флага посетили знаковые объекты КНР. В Пекине они побывали в исторических местах и на спортивных объектах Олимпийских игр 2008 и 2022 годов, а также совершили подъем на Великую Китайскую стену.

"Жители Китая очень дружелюбно встречали нашу делегацию, многие хотели сфотографироваться с нами. Мы дарили им на память сувенирные флажки и приглашали приехать в Приморский край", - обозначил заместитель руководителя игр "Дети Приморья" Элвин Байрамов.

После Китая эстафета направится в столицу Узбекистана Ташкент. Затем флаг побывает в Белоруссии и на острове Сахалин. Финиширует эстафета 19 февраля на торжественной церемонии открытия игр во Владивостоке.

Старт масштабной эстафеты был дан 15 января в столице Приморья. Знамя игр уже украсили гербы девяти субъектов Дальнего Востока, трех государств - КНДР, России и Китая - и трех приморских городов - Артема, Уссурийска и Арсеньева, на спортивных объектах которых будут проходить соревнования. В общей сложности эстафета флага преодолеет более 40 тыс. километров.

Об играх "Дети Приморья"

Первые зимние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 18 по 23 февраля в Приморском крае. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, а также из Белоруссии, КНДР, Китая и других государств. Всего в играх ожидается участие более 1,5 тыс. человек, включая спортсменов, спортивных судей и волонтеров.