"Есть риск коррупции". Как дело Бессеберга бросает тень на олимпийское движение

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Коррупционное дело бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга строится не только на предположении, что чиновник лоббировал российские интересы, у обвинения есть еще одно основание требовать для него тюремного срока - контракты со швейцарской маркетинговой компанией Infront, которая в последние годы не раз оказывалась в центре скандала, подрывая репутацию олимпийского движения. Об этой части дела на Западе предпочитают не распространяться, куда лучше там расходятся истории про "плохих русских".

Карьера Бессеберга на посту главы IBU была разрушена после ряда непопулярных решений: в 2017 году, в разгар крупнейшего в истории российского спорта допингового скандала, он не побоялся провести в Тюмени этап Кубка мира, не стал отстранять российских биатлонистов и лишать их права выступать под флагом страны, занял сдержанную позицию в исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA). В то время на него оказывалось серьезное давление, в том числе со стороны ведущих биатлонистов мира.

Бессеберг продержался до апреля 2018 года - покинуть пост созданной им в начале 1990-х организации заставило расследование австрийской полиции, которая заподозрила его и генерального секретаря Николь Рёш в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. В 2022 году с Рёш были сняты все обвинения, в то время как экс-глава IBU остался под подозрением только по делу о коррупции - оснований для развития допинговой линии не нашлось.

В январе в Норвегии начался суд над Бессебергом, которому в конце февраля исполнится 78 лет. Обвинение указало на то, что бывший глава IBU принимал приглашения поохотиться в России, получал в подарок дорогие часы и имел интимную связь с русскими девушками. И все это, по большому счету, дало России только одно - позволило сохранить этап Кубка мира в 2017 году.

Несмотря на слабость "русской" части обвинения, в прессе активно обсуждается именно она, и при этом практически не говорится о другой - о возможном незаконном обогащении Бессеберга на подписании контракта с компанией Infront. Хотя и здесь выгода тоже указывает на слабость позиции обвинения - экс-главе IBU ставят в вину то, что за контракт его отблагодарили тем, что несколько лет оплачивали аренду автомобиля. Довольно скромно, учитывая что сумма контракта на маркетинговые и телеправа исчислялась миллионами евро. Есть предположение и о том, что компания APF Marketing Services, которая на тот момент еще не принадлежала Infront, оплачивала норвежцу часть охотничьих туров в Чехии и Австрии.

В 2023 году полиция Зальцбурга провела обыски в офисах Infront Austria. По данным норвежской прокуратуры, австрийское расследование нацелено не только на Бессеберга, но и на бывшего его заместителя Клауса Лейстнера, генерального директора Infront Austria Штефана Краусса и Фолькера Шмида - основателя APF Marketing Services, которая в 1994 году получила первый контракт с IBU, вскоре после того, как Бессеберг стал главой организации.

Скандальная репутация Infront

Infront уже давно имеет скандальную репутацию. Возглавляет компанию Филипп Блаттер - племянник бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, оставившего пост в 2015 году на фоне громкого коррупционного разбирательства. В компании отрицают, но многие эксперты видят в Infront продолжение другой компании - International Sport and Leisure (ISL), которая до 2001 года на спортивном медиарынке была одним из ведущих игроков. Ее крах был вызван решением суда, который постановил, что компания на протяжении десяти лет подкупала чиновников ФИФА, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и других организаций, потратив на взятки около $150 млн. Любопытно, что сооснователем этой компании являлся владелец Adidas Хорст Дасслер.

На связь двух компаний указывает хотя бы тот факт, что Infront базируется в офисе, который ISL занимала в швейцарском Цуге. Унаследовала она и многих сотрудников. В СМИ также делаются предположения, что не изменилась и стратегия ее работы: заключается она в том, чтобы протащить в руководство международных федераций чиновников, которые там будут лоббировать ее интересы. Подтверждение тому - расследования, которые сейчас ведутся в Германии: там изучают связь Infront с Германской футбольной ассоциацией и Германской хоккейной ассоциацией. Так, осенью 2023 года прокуратура Мюнхена провела рейды в офисе хоккейной федерации, в доме ее главы Франца Рейндля и в офисе Infront. В 2021 году Рейндль заявил, что дело помешало ему стать президентом Международной федерации хоккея (IIHF) - он достался канадцу Люку Тардифу. На отношения IIHF с Infront дело никак не повлияло - контракт продолжает действовать. Как и с IBU. Infront заключил контракты со всеми семью международными федерациями по олимпийским зимним видам спорта.

Соглашения с Infront заключили и норвежские федерации по лыжным гонкам и биатлону, но они не спешат "отменять" компанию, которая попала под подозрение, напротив - там выступили в ее защиту. И это не удивительно - за более чем 20 лет швейцарская компания стала очень весомым игроком на рынке теле- и медиаправ, чем и может объясняться дозированное появление в СМИ компрометирующих ее материалов. Однако в случае вынесения Бессебергу обвинительного приговора под удар попадет не только биатлон, но и многие другие олимпийские виды спорта.

"Мы считаем, что можем доказать, что Infront является одним из тех, кто финансировал часть взяток, - заявил изданию VG первый государственный прокурор Норвегии Марианн Юпесланд. - Природа коррупции такова, что между государственными чиновниками и людьми с различными интересами могут возникать скрытые связи. Но Infront не является частью нашего расследования, поскольку это австрийская фирма (речь про Infront Austria - прим. ТАСС). В ходе основных переговоров мы, тем не менее, приблизимся к тому, как организовываются эти взятки и кто этому способствовал".

Глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями Норвегии Пол Лунсет в интервью тому же изданию отметил, что обеспокоен масштабами коррупции в международном спорте. "В международном спорте крутятся большие деньги, в то время как различные спортивные организации обладают низким уровнем зрелости в противодействии коррупции, - сказал он. - В связи с этим есть риск коррупции, и есть основания для беспокойства".