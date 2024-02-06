В РУСАДА рассказали, как будут следить за дисквалифицированной Валиевой

29 января CAS отстранил фигуристку от соревнований на четыре года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ведет постоянный контроль за тем, как дисквалифицированные спортсмены и тренеры соблюдают условия отстранения за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации, - ответили в пресс-службе на вопрос, будет ли РУСАДА контролировать отбытие дисквалификации фигуристкой Камилой Валиевой. - Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА "Сообщи о допинге". В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации".

"При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту. Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, - соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица", - добавили в пресс-службе.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу спортсмен не имеет права во время отбытия дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях на международном или национальном уровне, или в любой спортивной деятельности, которая финансируется государством. Отстраненный от спорта атлет также не может участвовать в спортивных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных национальной федерацией или клубом, являющимся членом данной национальной федерации, или финансируемых государством.

Дисквалифицированный спортсмен имеет право посещать соревнования только в качестве зрителя, ему на время отстранения также запрещено тренировать других спортсменов.