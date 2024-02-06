Мероприятие пройдет в Москве 14 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова примет участие в шоу "Влюбленные в фигурное катание". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Москомспорта.

Шоу пройдет 14 февраля на "ЦСКА-Арене" в Москве и начнется в 19:00 мск.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка выиграла две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014).

В шоу также примет участие олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова, она покажет программу под живое выступление певицы Zivert. Кроме того, участниками шоу станут олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратные олимпийские призеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Медведева, Александра Трусова и Александр Энберт, серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян, чемпион России по прыжкам Арсений Федотов, чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк, а также пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.

В музыкальной программе шоу выступят группа "Моя Мишель", Юлиана Караулова, музыкант LIRYQ, Zivert, TSOY, Эдгар Акопян, Вахтанг и боксер Рой Джонс - младший.