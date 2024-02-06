В почтовое обращение вышли марки, посвященные 10-летию Олимпиады в Сочи

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Три марки, посвященные 10-летию Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи, вышли в почтовое обращение. Приобрести их можно в почтовых отделениях, в том числе на Главпочтамте Москвы, передает корреспондент ТАСС.

На марках изображены спортивные объекты Олимпийского парка - дворец зимнего спорта "Айсберг", дворец спорта "Большой" и стадион "Фишт". Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения. Номинал каждой из марок - 67 рублей.

Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года.