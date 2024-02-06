Гуляев: все сильнейшие конькобежцы России выступят на Спартакиаде

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сильнейшие конькобежцы сборной России здоровы и выступят на Спартакиаде. Об этом ТАСС рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"У нас все лидеры выступят на Спартакиаде. Все здоровы, те, кто травмировался, - восстановились, кто болел - подлечились. Мы ждем хороших секунд, и я хочу пожелать ребятам честной, бескомпромиссной борьбы", - сказал Гуляев.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград.