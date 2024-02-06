Фетисов: россияне должны понять, что живут в самой крутой стране мира

В России есть чем гордиться, добавил двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Граждане России должны понять, что живут в самой крутой стране мира, тогда Россия станет непобедимой. Такое мнение высказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов на выставке-форуме "Россия" во время выступления на лекции "Физру не прогуливаем!": как современно интегрировать спорт в высшее образование".

"Вопрос о кумирах - это одна из тем, что мне интересна. Бывает, спрашиваешь у зала, кто ваш кумир, и часто получается, что никто не отвечает. Плохо, когда у детей нет кумиров, а когда о них боятся говорить - это еще хуже", - сказал Фетисов.

"У нас самая крутая страна в мире, у нас огромное количество природных ресурсов, достижений, огромное количество наград в спорте, нам есть чем гордиться. Мы должны это понять, если мы это поймем, нас никто не победит", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.